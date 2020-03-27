獨特人文景觀 用旅行概念貼近台東日常的魅力！

台東設計中心今天辦理「山-海-人 People & Culture」開幕式，邀請知名攝影師林宥任（Evan Lin）和平面設計、羊毛氈、木工、聲音等藝術家，運用旅行概念，展出平面與動態的台東人文景觀。

擔任策展人的林宥任表示，台東擁有獨特的人文景觀，無法用想像的方式來表達，必須實際的去走一遍，貼近感受最原始自然的一面，他和一群藝術家，運用旅行的概念，徒步或單車方式，來產出美學能量。

這次展出的作品呈現台東山、海、人三者間的豐富面貌，包括影像、平面設計、羊毛氈、音樂、木工及閱讀等6大面向作品，帶給民眾多樣的美學感受。今天開幕式，吸引不少愛好美學藝術的民眾共襄盛舉。

台東設計中心執行長張基義表示，台東在自然地景、人文生活方面皆擁有獨特條件，透過中心的永續循環機制，導入設計人才、進而滾動共識，最終達到地域創生、點亮城市品牌，為台東加分。