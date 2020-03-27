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流浪犬晉升台南水道「園長」今授階 市長：年終要考核
台南市山上水道博物館「園長」就職典禮今天上午由市長黃偉哲出席授證，原本是流浪犬的小黃狗，因逗留水道驅趕也不離開，去留引發廣大群眾討論、在上萬網友一面倒請命，山上水道博物館決定領養，並在網友票選下命名「園長」，在動保處的協助下，結紮休養後已在3月中旬完成基礎訓練，明天上午10點四月兒童節前的一個周末，至寵物園區跟大家見面！
台南市長黃偉哲表示，今天是台南最紅毛小孩水道博物館浪浪「園長」授證典禮，代表園長即將至第一線服務觀眾，這不只行銷山上水道博物館，也是打造友善動物環境；「園長」受訓後有基本能力，希望牠努力工作，未來年終考核績效好，就會加糧食。
台南市山上花園水道博物館今年2月發生流浪犬闖園區事件，因小黃狗驅趕不走，館方最後上網徵求網民意見，上萬網友一面倒要求留下小黃狗，文化局採納網友意見，不只領養浪浪，並在網上公開徵求命名，在公布「浪浪」、「四郎」、「多多」、「園長」、「小黃」、「來福」等6個名字徵詢網友意見，經由最多網友的意見，將狗狗命名為「園長」，園長有專屬木製狗屋，薪資則是狗糧吃到飽。
動保處長吳明彬表示，「園長」算是台南市第一隻形象犬，在知名景點服務並與遊客互動，台南市推動工作犬以來，去年認養流浪狗有4千多隻，其中工作犬佔了8百多隻，依其特質轉介到果園或工廠等，還有公家派出所的駐衛犬等。
山上水道博物館「園長」明天走馬上任，將進駐博物館寵物園區，在假日上午10點至10點30分，與下年4點30分至5點與遊客及毛小孩互動。
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