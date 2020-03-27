秋天再見！黑面琵鷺換繁殖羽群聚覓食準備北返

金門最近有一條很夯的斑馬線！原來是金湖鎮公所與來自台灣的薏米emi牧田創意彩繪工作室合作，在金湖鎮的太湖旁完成一條「飄浮斑馬線」，透過鏡頭拍攝，就像立體浮在空中的斑馬線，成為金湖最新的景點，不少民眾都專程到此拍照打卡。

2020-03-25 23:52