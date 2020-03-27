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秋天再見！黑面琵鷺換繁殖羽群聚覓食準備北返
春暖花開，冬候鳥樂園嘉義縣鰲鼓濕地森林園區，候鳥紛紛北返，賞鳥期接近尾聲，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘今天上午在沿海布袋鎮西濱公路旁廢鹽田，發現黑面琵鷺換繁殖羽群聚覓食、休息，準備北返儲備能量，模樣迷人逗趣，他前來送行，祝福黑琵安全回家，繁殖下一代，9月再見。
今年黑琵來台度冬不平順，發生中毒事件，縣府1月19至1月21日陸續獲報15隻黑琵，因肉毒桿菌毒素傷亡，其中8隻死亡，另7隻出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，縣府啟動鳥類救傷應變機制，將黑琵送醫診治，並由家畜疾病防治所採樣送檢。
7隻黑琵經醫治救護，恢復狀況良好，上個月縣長翁章梁夫婦與來賓在布袋鎮新塭台鹽八區鹽田區濕地野放黑琵，重返自然。
蘇家弘說，黑琵北返前，換繁殖羽，覓食，休息，洗澎澎，展翅，理毛，洗澡後或理毛形成的龐客頭，玩耍等活動，相當迷人逗趣，為準備長途飛行，非常認真覓食，補充體力。
全球黑琵近4000隻，其中2000多隻每年10月至次年4月會來台度冬，台灣成為黑琵最大度冬棲地，嘉義林管處委託台北市鳥會管理東石自 然生態展示館，根據館方保育人員觀察，黑琵來鰲鼓濕地度冬數量約百餘隻，族群穩定，黑面琵鷺成鳥換繁殖羽，頭部和胸前長出黃色繁殖羽毛。
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