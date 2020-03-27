疫情延燒觀光漁筏停擺損失慘重 嘉義縣首創追溯退稅

嘉義縣財政稅務局為協助納稅義務人遭受新冠肺炎疫情衝擊，無法如期繳清稅捐，提供減稅措施，全國首創為觀光漁筏業者，追溯到1月份，依照實際營業情形進行退稅。

東石鄉外海外傘頂洲是國內最大漂移國土，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏，登洲觀光休閒，受疫情衝擊，重創海上旅遊業，遊客營收銳減，嘉縣海上旅遊觀光發展協會最近向縣府及議員林緗亭陳情，要求停徵娛樂稅紓困，日前又接到縣府轉來交通部公文，觀光漁船筏未列入觀光紓困對象，引起協會不滿。

針對財稅局減稅紓困，海上觀光協會總幹事陳進明表示欣慰，他說，雖然退稅金額不多，但有勝於無，最重要還是希望比照交通部公布的觀光旅宿業2.0方案紓困，疫情已造成協會觀光漁筏停擺，損失慘重。

財稅局說，全國首創追溯到1月起適用，1月已完納娛樂稅查定課徵船帆業者，將主動辦理退還溢繳稅款，觀光漁筏業12家，現已全數完成實地勘查，原來1到3月娛樂稅總計7萬7199元，經重新查定後，稅額約2萬4761元，稅收減少約5萬2000元，也因重新調整，溢繳今年度1月及2月分娛

樂稅，財稅局已主動辦理退稅。

財稅局表示，對查定課徵業者每月依照前1個月所開立發票銷售額，調整娛樂稅查定稅額；若使用免用統一發票戶者，財稅局也實際勘查營業情形，按月調整稅額。