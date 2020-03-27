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抗疫宅在家鼓勵「囤」毛小孩 台南市動保處推雲端認養

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
防疫期間，台南市動保處推動雲端認養，鼓勵民眾「囤」毛小孩。圖／動保處提供
防疫期間，台南市動保處推動雲端認養，鼓勵民眾「囤」毛小孩。圖／動保處提供

新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾盡量減少外出及社交活動，宅在家的時間愈感漫不安。台南市長黃偉哲以自身經驗鼓勵市民朋友至動物之家認養毛小孩，一同在家陪伴度過防疫期間，讓彼此身心都能獲得療癒。為方便市民朋友認養動物之家毛小孩，台南市農業局動保處推動多項雲端資訊，讓民眾在防疫期間即使「宅在家」也能獲得動物之家可愛毛小孩認養資訊前往認養。

農業局長謝耀清表示，因新冠肺炎疫情讓市民朋友減少外出機會，農業局推出一連串線上便民措施，希望在抗疫期間亦能維持正常生活。農業局動保處推動雲端認養毛小孩，讓市民朋友「宅在家」抗疫的同時也可運用雲端資訊(https://reurl.cc/rxx0my)將動物之家加強媒合認養的毛孩照片上傳，並運用各種線上資源如全國動物收容系統(https://reurl.cc/g77rK7)及志工於臉書的粉絲頁「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」、「善收的汪哥與喵姐」多管道廣傳待認養毛孩資訊。

市長黃偉哲也指出，因疫情嚴峻讓市民朋友減少外出及社交活動，宅在家的時間漫長，心理狀態漸受影響，以他自身經驗鼓勵市民朋友認養毛小孩，「囤」隻療癒毛孩一同陪伴度過防疫期間，也讓毛小孩有個温暖的家，讓彼此身心都能獲得療癒。

黃偉哲呼籲毛小孩是家中的一份子千萬不要任意棄養，防疫期間可於與毛孩互動前後用肥皂洗手以保護彼此健康。如在上述推廣認養資訊平台看到心動的毛小孩，可撥打媒合就業輔導專線﹙動物之家善化站06-5832399；灣裡站06-2964439﹚詢問。

防疫期間，台南市動保處推動雲端認養，鼓勵民眾「囤」毛小孩。圖／動保處提供
防疫期間，台南市動保處推動雲端認養，鼓勵民眾「囤」毛小孩。圖／動保處提供

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