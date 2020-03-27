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嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土
新冠肺炎疫情延燒，原本「零案例」的嘉義市，昨出現第1例個案，為日前英國返台女留學生確診、屬境外感染；根據衛福部疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統，今天清晨更新後，嘉義市再增加2起案例，合計3例，嘉義縣則仍是零個案，是西部唯一淨土。
據了解，第2、3例確診患者，都是年約25歲到35歲青、壯男性，兩人都是日前從國外返台，出現發燒病史，在家中居家檢疫，篩檢報告出爐後，嘉義市衛生局通報消防局，由專責救護車載送到二家不同醫院負壓病房治療。
嘉義市消防局表示，日前接獲嘉義市衛生局通報，派遣專責救護車到2個案家中，將患者載送到不同醫院負壓病房治療，負責載送車輛都有做隔離防護，車內採用一次即銷毀隔離膠膜，消防員全程穿著防護衣、戴口罩，返隊後做全面消毒。
嘉義市衛生局提醒，家中若有同住者是居家隔離或檢疫者，建議被隔離、檢疫者單獨居住，其他成員暫時住他處，若真的不方便，至少要讓被隔離者單獨住一間套房、全天戴口罩，家庭成員也應戴口罩，建議衛浴設備都分開使用，隨時保持1公尺以上距離、減少接觸。
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