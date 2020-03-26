「炭之郎」進化了！柳杉不只作炭薪材 創意價更高

嘉義大學木質材料與設計學系，與林務局嘉義林區管理處，今天舉辦「木質層積材創意商品推廣發表會」，將原本年份不足、只能當炭薪材的柳杉，加工升級、進化成創意商品、裝潢板材，呈現台灣國產材木質層積材研發產能。

嘉大林同學笑著表示，疏伐柳杉原本只能當低價炭薪材，就像「鬼滅之刃」原本賣炭的炭之郎，但經過修練後「炭之郎進化升級了」，柳杉不再只作炭薪材，進化的層積材創意加工，價格可以更高、運用可以更廣。

嘉大木設系教授兼農學院院長林翰謙，日前帶領學生執行嘉義林管處委辦，「國產材柳杉量化成積層用材作為木質材料商品開發應用之研究」計畫，研發國產材量化木質層積材商品，這次共展出多種木質層積材創意商品，及加工商品區、商品組合與包裝區。

嘉大艾群校長表示，此次與林務局嘉義林區管理處合作，讓嘉大學生從教學理論向外延伸，作實際應用發揮，期許透過產、官、學界三方合作，推廣臺灣國產材，提升臺灣木材自給率，可以讓臺灣木材產業更加蓬勃發展。

「木質層積材有助材質強度均勻！」嘉大木質材料與設計學系主任夏滄琪說明，這次所使用的柳杉，要長到50年以上成熟期才能使用，但一般疏伐木僅約20到30年，木質相對疏鬆、不適合家具、裝潢木作強度，可能只能做碳薪材。

他說，透過旋切加工及層積膠合，並配合消費端需求發展木質創意商品，不僅提升木質硬度強度，也能保留原木紋理、美觀度，將角材變為板材，更適合裝潢、家具，提高國產材利用。