台南後壁鉻汙染追追追 環保局：報檢方查回填爐渣者

新冠肺炎疫情險峻，確診案例突破200案，嘉義縣政府禁止民眾到縣內醫院及長照機構探病，暫停3+1行動醫療及社區據點服務；在太保市開業診所的醫療典範獎得主徐超群，為服務醫療資源缺乏的偏鄉，下鄉巡迴看診不中斷，他說「患者怕到醫院診所看病，此時，更需要我主動下鄉看診照護」。

2020-03-26 14:48