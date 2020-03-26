台南後壁鉻汙染追追追 環保局：報檢方查回填爐渣者
台南市環保局今天晚間針對後壁區嘉田村鉻汙染事件表示，已報請台南地檢署偵辦，查當初回填爐渣的人，並要求清除以恢復農用。
台南社大11年前揪出後壁嘉田村一處農地遭堆置不鏽鋼爐渣，造成鉻汙染，後被列為汙染控制場址。但解除管制後，台南社大繼續追蹤與關心，上月間發現地上種植玉米，有部分枯死，經檢測，鉻含量最高超過每公斤3300毫克。要求市府重新整治並檢測玉米是否安全，能夠食用。
環保局日前已表示，經檢測合乎標準，並無汙染，農業局也說，可以採收食用。不過，台南社大召集人黃煥彰今天提出質疑，要求清除爐渣，並認為環保局玩躲避球，農業局是佛性解讀。
台南市環保局晚間回應，此案件已協請台南地檢署偵辦，力求追查出當初回填的行為人，並命令清除以恢復農用；環保局說，地政局也將持續確認是否涉及違反土地利用相關法規，並提醒若民眾發現有違法棄置或處理廢棄物情事，請立即通報公害陳情專線:0800-066666 ，共同維護環境品質。
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