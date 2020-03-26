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大陸回台人士到台南逛夜市？男子稱貼文「提醒」被送辦

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
蔡姓男子網路貼文有大陸回台人士趴趴走，還到台南逛夜市，雖暱名且立即刪文，但仍被截圖檢舉，被警方送辦。記者吳淑玲／翻攝
蔡姓男子網路貼文有大陸回台人士趴趴走，還到台南逛夜市，雖暱名且立即刪文，但仍被截圖檢舉，被警方送辦。記者吳淑玲／翻攝

台南市42歲蔡姓男子以「薛xx」帳號在社員達12萬人的臉書社團發文：「大家注意…有大陸回台的民眾請在家自我管理，不要到處亂跑。還跑來台南逛夜市。台灣疫情我估計還會更嚴重。」台南市刑大接獲民眾檢舉傳喚蔡男到案，該男辯稱是為提醒大眾注意，不知行為犯法，但警方以其未經查證人員及夜市地點均不實，以其散布謠言及不實訊息，企圖影響政府防疫作為，造成民眾恐慌，依法送辦。

另也查獲68歲住桃園蔡姓婦人在臉書以暱稱「趙xx」公開發文，指「○黨制（製）的病毒，被人發現一次就灑一次，台灣已經大感染了，被發現三次就灑了三次病毒，大家請注意」、「防疫最好的方法就是把官員的話當參考，跟著自己的感覺走」，她稱「流感死了61人今天才發佈新聞，一天到晚說大陸隱匿病毒，她自己殺人是合理的」等未經查證之謠言及不實訊息。

經傳喚兩名傳送訊息的蔡姓婦人及蔡姓男子到案說明，分依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法，分別移請桃園、台南地檢署偵辦。

台南市刑大表示，新冠肺炎疫情升溫，除了防疫工作要緊，防範漫天假消息也刻不容緩，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，千萬要小心謹慎，以免觸法。

蔡姓婦人網路貼文稱某黨灑病毒，台灣已大感染，被警方送辦。記者吳淑玲／翻攝
蔡姓婦人網路貼文稱某黨灑病毒，台灣已大感染，被警方送辦。記者吳淑玲／翻攝

疫情 新冠肺炎 夜市

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