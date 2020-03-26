台南鉻汙染之爭 黃煥彰批官方玩躲避球 佛性解讀

台南市環保局日前針對台南社大質疑後壁玉米田個鉻汙染案，表示經檢測符合標準，農業局也認為無汙染，可以採收。台南社大環境小組召集人黃煥彰今天批環保局玩躲避球、農業局佛性解讀。環保局表示，了解中。

環保局日前發布新聞指出，經檢驗原生土壤，重金屬鉻值最高每公斤54.6毫克、鎳值最高每公斤30.1毫克，遠低於土壤汙染管制標準的鉻每公斤250毫克。

黃煥彰今天表示，環保局做重金屬總量檢測的是原生土壤，不銹鋼爐渣卻拿去作重金屬溶出實驗，證明沒有毒。但玉米植株卻死了，奇怪不奇怪？該處不鏽鋼渣被大面積埋在地下30至60公分位置，面積可能超過30公頃，甚至有被埋3公尺深。另現場有多處不銹鋼渣成為表土，依規定是廢棄物，就該清除。當初雖未規定不可以回填爐渣，但也沒說可以回填，因此，依法應以可種植植物的乾淨土壤為標準。

黃煥彰說，農業局指出，玉米採樣檢驗結果，也都符合國際及我國食品要求，已通知農民可照常執行農作物採收作業，日後將會依農糧署農作物重金屬等汙染監測管制作業程序辦理追蹤4次。

他表示，農業局應將爐渣視為土壤的一部分進行總量檢測，卻不作為，並以高雄旗山大林水質水量保護區汙染事件的判決為例說，當時農委會採轉爐石去做總量檢驗，測得轉爐石重金屬鉻值每公斤750毫克，判讀為有害廢棄物，但後壁區場址，不銹鋼爐碴重金屬鉻值每公斤3000毫克，更高於轉爐石，農業局解讀時怎會被嚴重忽略？

他指出，農業局有一同去會勘，不銹鋼爐渣被大面積的掩埋為既定的事實，當這些事業廢棄物不銹鋼爐渣未被清除前，農業局竟然允許可繼續種植。玉米植株因鉻含量太高死亡與不銹鋼爐碴變成表土都是事實，農業局的意思是說既然玉米檢測結果無毒，這土地就可以繼續耕作，好像告訴人民，死剩的玉米就可以吃了？「 真是佛性」。

台南後壁鄉嘉田村一處農地11年前收到鉻汙染，被列為汙染控制場址，但解除管制後，台南社大上月間發現農民種植的玉米枯死或生長不良，經檢測，鉻含量最高超過3300毫克，要求市府重新整治並檢測玉米是否安全。