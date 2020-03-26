嘉縣成西部唯一零確診淨土 為防疫醫療部署再升級
嘉義市今天上午出現一例新冠肺炎確診，讓嘉義縣成為台灣西部唯一零確診淨土，嘉義縣政府日前公告將防疫醫療部署升級。嘉義縣長翁章梁表示，天佑嘉義，讓嘉義縣目前還沒有確診個案，但防疫如同作戰，只要有居家檢疫及隔離民眾偷跑出門，縣府絕對重罰。
嘉義縣衛生局表示，日前輔導縣轄4大醫院將現有的59床負壓隔離病房，擴大增設51床醫院專責隔離病房，提升醫療整備能量，強化防疫管制及分艙分流規畫，並將「視訊醫療服務」擴增至33家，有2位居家檢疫民眾日前就因痛風及眼疾，啟動視訊醫擅服務。
翁章梁提醒，居家檢疫或隔離民眾應確實遵守中央檢疫隔離規定，如有就醫需求，可撥打24小時專人服務的關懷專線3621150，由專人轉介至全嘉義縣33家視訊診療服務院所，民眾切勿以身試法，擅離居家檢疫或隔離處所。
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