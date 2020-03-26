南市兒童節童心展「創藝」復刻回憶年代

4月是屬於兒童的日子，台南市教育局以兒童為主軸，規畫一系列活動，包括大小作家來聊書、快樂戲劇列車台南遊、「繪本創作展演-妙語說書，創意演書」、校園創意活動徵件等，希望從兒童的視角，品說書、看戲劇、展創意，豐富孩子們的童年生活。

「大小作家來聊書」，提供孩子與兒童作家面對面接觸的機會，作家有阿德蝸、廖炳焜、林煥彰、陳肇宜、童嘉等，拉進兒童與讀本之間的距離，激盪對讀本更多的想像。依仁國小校長歐陽兩坤表示，將安排作家到28所學校，由擔任小作家引言人的學生與作家對談，進而引導小朋友認識作家，也欣賞作品。

「快樂戲劇列車台南遊」，透過楊朵閱讀推廣工作坊、流浪貓行動故事劇團、藝想天開魔法故事閱讀協會等團體，以現代故事、童話故事繪本為腳本，改編為戲劇演出，讓孩子們感受讀本角色走出讀本的魅力。「繪本創作展演-妙語說書」，則讓孩子們用自己的語言、肢體表演，展演出自己家鄉、社區、學校間的故事。

教育局副局長吳國珉說，4月1日兒童節當天許多學校都有活動，崇學國小所推出的「復刻回憶、我的年代」創意活動，已獲得南市「兒童節校園創意活動徵件」特優，當天上午市長黃偉哲和局長鄭新輝將和小朋友一起歡度，透過布袋戲、闖關等體驗復刻年代。