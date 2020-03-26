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史上最高規格聯合跨域防疫演練 台南院檢警超前部署
為因應新冠肺炎疫情，台南院檢警建構遠距視訊系統已連線測試完成，惟對突發性的重大危害社會治安事件並不適當，今天超前部署，模擬1名應居家隔離男子無故外出並持槍槍殺3人，遭逮捕後發現有發燒及咳嗽症狀，並在法院羈押庭審理過程中，經通報為確診病例的情境狀況，展開跨域聯合防疫演練，期能防患未然。
台南地院院長董武全、台南地檢檢察長葉淑文提出台南地區跨域防疫演練的構想，以最極端複雜的案例狀況，模擬相關單位的應變措施，邀集台南律師公會、警察、消防、衛生局、台南看守所、衛福部台南醫院等，在台南市五分局演練相關流程。
面對兼具安全性威脅及防疫戒備高度要求的被告，第一線警方、擔任被告辯護人律師、負責偵查及審理地檢署與法院，乃至於法院裁定羈押後的矯正機關與收治醫院，各機關單位應注意及防範重點、人員移動過程中的動線安排、橫向聯繫等，都在演練過程中一一呈現。
警方從現行犯逮捕、通報、詢問、採證，律師則在警方首次偵訊時即全程陪同被告，詢問後通報消防局協助派遣車輛解送人犯，移送地檢署由檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見，檢方在法院審理過程中接獲衛生局通報被告確診及通報法院，法院審理後裁定羈押禁見。
不但被告戴口罩，參與人員則是全套防護衣等嚴陣以待，地檢署法警室聯繫台南看守所並告知該人犯為確診病患且有症狀應立即收治，經協調變更人犯交接處所，經地檢署與看守所在衛福部台南醫院辦理人犯交接後，立即進入負壓隔離病房收治，再由看守所負責後續安全戒護。
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