史上最高規格聯合跨域防疫演練 台南院檢警超前部署

為因應新冠肺炎疫情，台南院檢警建構遠距視訊系統已連線測試完成，惟對突發性的重大危害社會治安事件並不適當，今天超前部署，模擬1名應居家隔離男子無故外出並持槍槍殺3人，遭逮捕後發現有發燒及咳嗽症狀，並在法院羈押庭審理過程中，經通報為確診病例的情境狀況，展開跨域聯合防疫演練，期能防患未然。

台南地院院長董武全、台南地檢檢察長葉淑文提出台南地區跨域防疫演練的構想，以最極端複雜的案例狀況，模擬相關單位的應變措施，邀集台南律師公會、警察、消防、衛生局、台南看守所、衛福部台南醫院等，在台南市五分局演練相關流程。

面對兼具安全性威脅及防疫戒備高度要求的被告，第一線警方、擔任被告辯護人律師、負責偵查及審理地檢署與法院，乃至於法院裁定羈押後的矯正機關與收治醫院，各機關單位應注意及防範重點、人員移動過程中的動線安排、橫向聯繫等，都在演練過程中一一呈現。

警方從現行犯逮捕、通報、詢問、採證，律師則在警方首次偵訊時即全程陪同被告，詢問後通報消防局協助派遣車輛解送人犯，移送地檢署由檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見，檢方在法院審理過程中接獲衛生局通報被告確診及通報法院，法院審理後裁定羈押禁見。