台南獲贈體溫快篩儀器 校園防疫升級

新冠肺炎疫情延燒，民進黨立委王定宇媒合業者捐贈紅外線熱影像體溫快篩計給台南市崇明國中與崇明國小，今天由台南市長黃偉哲代表接受，黃偉哲感謝各界協助提升校園防疫品質。

黃偉哲表示，王定宇在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生之初就居中聯繫，協調智頻科技捐贈「紅外線熱影像Super TaiRa體溫快篩計」，改善人工測量體溫時接觸距離過近，以及手部反覆按壓額溫、耳溫計的負擔。

他說，這項設備特別有助於千人以上大學校的日常防疫體溫測量；也很感謝智頻科技在短時間內研發出接近軍規等級的優質儀器，提升校園防疫品質，造福師生。

王定宇表示，可說是「防疫國家隊」成員的智頻科技公司與中山科學研究院，在短時間內將軍用科技延伸至防疫科技，提升測溫精準度與效率，並即時掌握重要數據資訊，保護大家心愛的小朋友，希望台南市的每個角落都得到照顧。

智頻科技公司副總經理林錫炫表示，這次所捐贈的設備是為大量且快速的人體溫度感測需求研發，精準度高、操作簡易且平價；偵測距離符合防疫需求至少2公尺，有效降低監測人員感染風險。透過無線連線可遠距傳輸數據並一對多控管，即時蒐集、傳遞資訊，讓防疫零時差。