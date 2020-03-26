避免發傳單接觸多 台南推補教電子化宣傳

因應新冠肺炎防疫，台南市政府與補教團體協商，防疫期間禁止於各學校門口以人員發放傳單，另在市府教育局網站設置宣傳專區，供業者上傳電子化傳單、諮詢電話與網站連結。

台南市長黃偉哲今天下午與台南市兩大補教團體、校長代表與家長團體共同出席記者會，宣布補教業者改採電子化宣傳招生，避免業者在各校門口發送招生傳單，造成新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作壓力。

黃偉哲表示，市府憂心人潮聚集可能造成防疫缺口，因此與兩大補教團體協商取得共識，不在校門口發放紙本傳單，而是利用教育局建置的補習班宣傳專區，進行數位化招生宣傳。

黃偉哲表示，感謝補教業者、家長配合防疫措施、共體時艱。教育局官網的補習班宣傳專區可讓補教業者登錄上傳招生資訊，形成產業群聚效應。學童有補教需求時，家長可在專區查詢各家業者的招生資訊。此外，針對配合政策的優良補教業者，市府也會請家長團體幫忙宣傳。

他說，這是一個破天荒的做法，因為教育局是政府機關，家長會團體為非營利團體，不適合商業宣傳，但為了感謝補教界的配合，市府願意提供協助。

黃偉哲指出，如果有補教業者不配合防疫措施，於防疫期間去學校實體宣傳、發送傳單，市府也會擬定相關處罰方案，希望業者配合市府政策，齊心防疫。