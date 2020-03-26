嘉縣多功能動保園區今動土 為流浪動物安一個家

嘉義縣政府新建多功能動物保護教育園區，今天上午在民雄鄉舉行動土儀式，嘉義縣長翁章梁及立委蔡易餘等地方人士參加，預計110年完工，可收容210隻犬貓。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，園區預定地前身為以鐵皮屋臨時搭建的嘉義縣流浪犬中途之家，約收容110隻流浪犬，因位置偏遠、環境不佳，無法吸引參訪人潮，導致認養率不佳，為改善流浪動物的居住環境，歷經多次設計、規畫討論與7次流標，終於在今年發包成功。

家畜所表示，園區為3樓建築，基地面積約2998平方公尺，總樓地板面積2317.95平方公尺，建蔽率33.28%，未來提供40間犬舍及2間貓舍的飼養空間，並規畫隔離檢疫區、動物病舍、診療室、手術室及恢復室，也設置毛小孩展示區和生命教育多媒體簡報室等，推廣認養及教育宣導。

翁章梁表示，園區落成後未來將提供民眾親子或企業休閒參訪認養、志工或學生進行動物保護與尊重生命教育的最佳場域，也改善周邊整體環境，讓一個原本偏僻又人煙罕至的地方成為民眾最佳休閒去處，相信嘉義縣將成為友善動物的好所在。