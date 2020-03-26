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嘉縣多功能動保園區今動土 為流浪動物安一個家
嘉義縣政府新建多功能動物保護教育園區，今天上午在民雄鄉舉行動土儀式，嘉義縣長翁章梁及立委蔡易餘等地方人士參加，預計110年完工，可收容210隻犬貓。
嘉義縣家畜疾病防治所表示，園區預定地前身為以鐵皮屋臨時搭建的嘉義縣流浪犬中途之家，約收容110隻流浪犬，因位置偏遠、環境不佳，無法吸引參訪人潮，導致認養率不佳，為改善流浪動物的居住環境，歷經多次設計、規畫討論與7次流標，終於在今年發包成功。
家畜所表示，園區為3樓建築，基地面積約2998平方公尺，總樓地板面積2317.95平方公尺，建蔽率33.28%，未來提供40間犬舍及2間貓舍的飼養空間，並規畫隔離檢疫區、動物病舍、診療室、手術室及恢復室，也設置毛小孩展示區和生命教育多媒體簡報室等，推廣認養及教育宣導。
翁章梁表示，園區落成後未來將提供民眾親子或企業休閒參訪認養、志工或學生進行動物保護與尊重生命教育的最佳場域，也改善周邊整體環境，讓一個原本偏僻又人煙罕至的地方成為民眾最佳休閒去處，相信嘉義縣將成為友善動物的好所在。
翁章梁表示，縣府推行強化精準捕抓專線與遊蕩犬精進專案並積極執行處理嘉義縣流浪動物問題，但流浪犬問題需要全民共同努力，藉由本次動土開工將舊有收容所轉型成生命教育示範園區。
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