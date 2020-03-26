無人機玩家福音 嘉義市管理採負面表列

無人機管理新制3月31上路，嘉義市無人機玩家擔憂採正面表列，全市都會禁飛，但嘉義市交通處今天已決定，考量安全、公共利益和飛友權益等因素，採負面表列公告「禁止或限制遙控無人機飛航活動區域」，除了禁飛區域外，全市都開放飛行，近日將公告座標，圖資由民航局統一公布。

市府交通處表示，目前除了機場禁限航區外，包括公園、市場、軍營、調查站、獄政博物館、林鐵處所轄土地、嘉義大學各校區、蘭潭水庫及國中小學等處為禁飛「紅區」，若要飛得有執照，且要事前申請，其餘為「綠區」都開放飛行。

嘉義市議員蔡文旭日前帶領十多名玩家向交通處陳情，他說，市府採負面表列，已是善意回應，未來希望滾動式檢討禁飛區，不要限縮太嚴重，有些人口較不稠密的地方，未來也可開放飛行，5月分也能再檢討一次。

無人機玩家柯發壽說，嘉義市公園都禁飛，他認為可以再調整，例如文化公園人多、腹地又小，禁飛很合理，但其他腹地較大的公園，其實也可開放，畢竟無人機可幫助各種產業，例如嘉市玩家透過無人機空拍，呈現黃金風鈴木的壯觀景象，幫助觀光。

市府交通處說，起初是因為民航局建議各縣市採正面表列，但市府考量全國各縣市都採負面表列，希望能有一致性，並函文給各機關詢問區域是否禁飛，其實正面表列和負面表列都有開放的區域，正面表列也不代表全市都不能飛，重點是禁飛區。