雲林電影院又收一家 虎尾僅存白宮影城4月底熄燈

受到武漢肺炎衝擊，看電影觀眾明顯減少，雲林電影院將再收一家，繼斗六市中華影城日前宣布將於月底收攤後，虎尾鎮唯一電影院白宮影城今天也公告，將在4月底停業。

虎尾白宮影城今天在臉書貼出公告，「因為租約到期，將營業到4月30日為止，屆時屋主收回重新裝修，將再擇期重新開幕」。

白宮影城陳姓經理說，影城至今已營運10年，但武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）發生後，收入掉了5成以上，儘管電影院防疫措施符合政府規定，但抵不過民眾對疫情的恐懼。

陳姓經理表示，與地主簽的合約將於5月20日到期，但因「一開門就是賠錢」，所以提前到4月30日結束營業。

針對虎尾唯一電影院將熄燈，網友也紛紛留言，「雲林快要沒有電影可以看了」、「只剩北港有電影院」、「時代的眼淚」等表達不捨。