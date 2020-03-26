快訊

台確診者多輕症但住院久 張上淳解密：排毒時間長

英人控台檢疫所有如監獄？ 陳時中：絕對沒有虧待

雲林電影院又收一家 虎尾僅存白宮影城4月底熄燈

中央社 / 雲林縣26日電

受到武漢肺炎衝擊，看電影觀眾明顯減少，雲林電影院將再收一家，繼斗六市中華影城日前宣布將於月底收攤後，虎尾鎮唯一電影院白宮影城今天也公告，將在4月底停業。

虎尾白宮影城今天在臉書貼出公告，「因為租約到期，將營業到4月30日為止，屆時屋主收回重新裝修，將再擇期重新開幕」。

白宮影城陳姓經理說，影城至今已營運10年，但武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）發生後，收入掉了5成以上，儘管電影院防疫措施符合政府規定，但抵不過民眾對疫情的恐懼。

陳姓經理表示，與地主簽的合約將於5月20日到期，但因「一開門就是賠錢」，所以提前到4月30日結束營業。

針對虎尾唯一電影院將熄燈，網友也紛紛留言，「雲林快要沒有電影可以看了」、「只剩北港有電影院」、「時代的眼淚」等表達不捨。

電影 白宮 肺炎

延伸閱讀

虎尾白宮影城4月底熄燈 民眾哀號：雲林快沒辦法看電影

晶悅6月熄燈 要提前都更

防疫！補習班梅花座 電影院賣票建議不要超過百張

新加坡關酒吧電影院等娛樂場所 賭場暫不關閉

相關新聞

劍湖山兒童節優惠 身分證對中2、1、7三碼門票只要99元

兒童節將至，劍湖山世界主題樂園推出優惠，身分證對中2、1、7三碼門票只要99元，對中其中任兩碼門票299元、一碼門票39...

無人機玩家福音 嘉義市管理採負面表列

無人機管理新制3月31上路，嘉義市無人機玩家擔憂採正面表列，全市都會禁飛，但嘉義市交通處今天已決定，考量安全、公共利益和...

BMW車主花10萬 標搶同名車牌

嘉義區監理所首次網路競標，代碼「BMW」共20組新式自用小型車牌，因英文代碼與德製BMW世界高級名車相同，象徵車主地位財富，車牌稀有，掀起競標熱潮，3天競標昨天結束；監理所今天說，最貴車牌是ＢＭＷ-5599，由1名ＢＭＷ車主以10萬2000元標得，車主已繳款。

防疫醫療不中斷 典範醫師自主下鄉看診

新冠肺炎疫情險峻，確診案例突破200案，嘉義縣政府禁止民眾到縣內醫院及長照機構探病，暫停3+1行動醫療及社區據點服務；在太保市開業診所的醫療典範獎得主徐超群，為服務醫療資源缺乏的偏鄉，下鄉巡迴看診不中斷，他說「患者怕到醫院診所看病，此時，更需要我主動下鄉看診照護」。

噴霧式消毒車亮相 台南巿將經驗分享

台南市政府環保局今天全面消毒火車站、公車轉運站及高鐵等32處交通場站，出動自行設計的全台第一輛噴霧式消毒車，期望做到滴水不漏。巿長黃偉哲表示，會把經驗分享給各縣市，提供製作噴霧式消毒車參考。

嘉義市1521個公民營市場 攤商都可申請口罩了

經濟部為防堵疫情缺口，本月20日起開始配售口罩給公有市場及夜市攤商，每片5元提供攤商購買，嘉義市政府建設處說，不只公有市...

虎尾白宮影城4月底熄燈 民眾哀號：雲林快沒辦法看電影

受到新冠肺炎影響，各行業都受到衝擊，雲林斗六中華影城日前宣布3月底熄燈，現在虎尾鎮唯一一家白宮影城也將在4月底停業。

避免群聚！福義軒暫停賣家庭號蛋捲 黃牛也暫時沒了

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市知名排隊美食福義軒今天貼出公告，成功門市3月26日起，暫停販售家庭號蛋捲，避免群聚，防疫大作戰，...

為防疫南市破天荒 教育局官網建置補習班宣傳專區

國中小新生報到在即，台南市教育局因應新冠肺炎，為避免補教業者在校門口發送傳單造成防疫壓力，首創在教育局網頁建置補習班宣傳...

觀光漁船筏業不是觀光業？疫情未獲紓困業者怨不平陳情

新冠肺炎疫情重創觀光旅遊業，交通部公布觀光紓困2.0版，金援旅宿業，受創同樣嚴重的嘉義縣海上旅遊觀光發展協會19艘觀光漁...

影／嘉義市「零確診」失守 黃敏惠：市民不必恐慌

嘉義市今天出現第一起新冠肺炎案例，是從英國返台的留學生，市長黃敏惠說，個案22日返國後，就在機場就地採檢，並搭防疫的租賃...

立委要求國產蒜頭上市期不要進口 陳吉仲：4月討論時程

立委林文瑞昨天針對本土蒜頭產量、價格及外國蒜頭進口時程，在立法院經濟委員會質詢，他盼農委會必須拿出魄力，不能讓進口蒜頭衝...

熱門新聞

再添1例 苗縣連兩天出現確診 累計達3例

竹縣新冠肺炎確診多2例 竹市多1例

基隆新冠肺炎確診今再增1例 與首例相隔2周引關注

嘉義市第一起確診 英國女留學生校園群聚感染

BMW車主「好野人」 花10萬2千元搶標「BMW」車牌

影／高雄居家檢疫男竟趴趴走買早餐、去藥局 2張罰單各10萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。