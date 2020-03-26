環球科大學生設計愛心口罩套 義賣所得全捐創世
環球科技大學時尚造型設計系師生為支持公益，以「Health in Style健康時尚」為主題，運用不同媒材元素，設計可愛口罩套95組，學生們今天創意走秀展示口罩，並義賣口罩所得全數捐給創世基金會做安養服務經費。
時尚系大二同學何嘉敬說，他從馬來西亞來到台灣求學，感受到台灣人的愛心與溫暖，知道創世基金會受到新冠病毒疫情影響，發票與善款的募集都雙雙下滑，可以以自己的所學回饋公益，真的很有成就感。
在時尚系主任林泳瀠的號召下，學生紛紛捲起袖子，義賣作時尚又實用的口罩套，環球科大董事長許淑敏以2020元買一個愛心口罩套，校長沈健華、校務顧問高增堯也分別以500元各買一個，用行動來支持公益。
創世斗六植物人安養院長張曉蓉表示，受新冠病毒疫情影響，原訂辦理的大型活動延期或取消，第一季的社會捐款也較上年滑落，十分感謝環球科大時尚系全體師生鼎力相助。
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