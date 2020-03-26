守護救護人員 嘉縣議員捐二氧化氯自動噴霧機消毒液

新冠肺炎疫情險峻，消防救護員載送疑似患者，並無負壓隔離救護車，安全令人憂心，為守護消防救護人員安全，嘉義縣議員陳文忠、強靂公司董事長林銘賢分別捐贈24組二氧化氯自動噴霧機、消毒液給消防局，上午在消防局大門舉行捐贈典禮，議員陳文忠、強靂公司副總經理林辰宇代表捐贈，消防局長呂清海受贈。

二氧化氯是人工製造氣體，不存在自然環境，是強氧化劑，對細菌、病毒、黴菌等微生物細胞壁有較強吸附和穿透能力，能有效地氧化細胞內的酶，以及快速抑制蛋白質合成，達到抑菌、殺菌效果，二氧化氯在歐美先進國家醫療衛生、環境消毒、食品加工等廣泛運用，性質溫和不傷皮膚。

陳文忠捐贈二氧化氯自動噴霧機24組，給消防局外勤分隊，讓執行救護勤務隊員車輛及駐地環境消毒，強靂公司響應善舉捐贈二氧化氯消毒液。

呂清海說，消防同仁執行完救護勤務後，需針對救護車清潔消毒，特別在防疫期，救護不但要護送民眾到醫院，同時要兼防疫工作執行，每趟救護任務結束後，人、車要做清潔消毒，避免交叉感染，感謝議員陳文忠、董事長林銘賢善舉，協助消防局第一線防疫，不但保護同仁也保護需要救護車護送民眾。