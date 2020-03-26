H&M首度落腳台南今開幕 首4日祭最低5折優惠

新冠肺炎疫情嚴峻，但H&M首間台南門市仍選在今天於台南大遠百公園店開幕，首4日祭出最低5折優惠，展現對本土市場強大的信心。

H&M台南大遠百公園店樓高2層，擁有2371平方公尺的購物空間，設有女裝、男裝、青少年及童裝外，更是全台首間全新概念門市，引進瑞典全新裝潢，以環保綠意和暖色調木質打造，呈現北歐簡約典雅風格。

H&M首度落腳台南，也吸引台南市長黃偉哲到場致意，黃偉哲表示，品牌舊衣回收計畫值得民眾響應，他也特地共襄盛舉。H&M還特地為黃偉哲以及台南市政府共同監護的小朋友送上一套新衣，為春季才剛開學的小朋友加油打氣，由黃偉哲代表接受。

H&M今年在台灣陸續推出展店計畫，對台灣市場表現與潛力深具信心。3月26到29日，開幕精選商品低至5折、單筆消費滿2千元即加贈H&M HOME香氛蠟燭。