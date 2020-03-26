嘉義市1521個公民營市場 攤商都可申請口罩了

經濟部為防堵疫情缺口，本月20日起開始配售口罩給公有市場及夜市攤商，每片5元提供攤商購買，嘉義市政府建設處說，不只公有市場需要，因此進一步向經濟部中部辦公室表達，要將民營傳統市場及列管攤集區攤商也納入，獲經濟部同意，昨天起開始供攤商申購。

市府建設處表示，經濟部中部辦公室統一配售，每周最多6片，以營業天數核發，第三周開始每攤每天配售2片，嘉義市公有市場及夜市攤商包含東公有零售市場、西公有零售市場、北興公有零售市場、保安攤集場、文化路夜市等5個公有市場及夜市，加起來共計494個攤位。

民間自治組織的傳統市場及夜市包含永和街設攤區段、共和路設攤區段、彌陀夜市、嘉樂福觀光夜市、南田路設攤區段、南田市場，計有1027個攤位，估算共有1521個公民營市場與夜市攤位，都有口罩需求。