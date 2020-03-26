虎尾白宮影城4月底熄燈 民眾哀號：雲林快沒辦法看電影

受到新冠肺炎影響，各行業都受到衝擊，雲林斗六中華影城日前宣布3月底熄燈，現在虎尾鎮唯一一家白宮影城也將在4月底停業。

白宮影城今天也在臉書官網貼出公告，「因為租約到期將營業到4月30日為止，屆時屋主收回重新裝修，將在擇期重新開幕」。

貼文一出，讓廣大網友回應，「天哪，又一間要停業」、「雲林快要沒有電影可以看了」、「好不捨喔」、「時代的眼淚」等語。

白宮影城陳姓經理說，經營團隊是從北部南下，在地方深耕10多年，最近與地主簽的合約到期是5月20日，但最近疫情影響，營業額少5成以上，因此考慮「一開門就是賠錢」，提前到4月底結束營業。