避免群聚！福義軒暫停賣家庭號蛋捲 黃牛也暫時沒了

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市知名排隊美食福義軒今天貼出公告，成功門市3月26日起，暫停販售家庭號蛋捲，避免群聚，防疫大作戰，但限量餅乾可直接入店購買，售完為止。

市府建設處長陳光興說，福義軒排隊人潮近日仍不減，許多市民擔憂排隊時會有群聚感染的風險，有向市府和培元里長蔡坤龍反映，因此向業者建議後，同意暫停販售家庭號蛋捲，但是其他產品在門市仍有販售，今天已無排隊人潮。

陳光興說，因為平日白天年輕人都要上班，所以過往都是老人家來排隊，但長者的免疫力較差，容易有罹病風險，業者也同意市府看法，認為該從善如流，一起防疫。

「福義軒黃牛現象讓經濟學者也嘖嘖稱奇」蔡坤龍說，家庭號蛋捲在門市賣160元，因長期供不應求，需求量大，產生「轉賣賺差價」的現象。