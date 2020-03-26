協助嘉縣消防局防疫 議員捐贈自動噴霧機
對抗新冠肺炎疫情，嘉義縣議員陳文忠今天捐贈24組二氧化氯自動噴霧機，給嘉義縣消防局，讓執行救護勤務的消防人員消毒車輛及駐地環境，避免交叉感染。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，嘉義縣目前還掛零，但嘉義市已出現一例確診，讓嘉義縣各界上緊發條並協助政府防疫。
陳文忠今天捐贈24組二氧化氯自動噴霧機，給嘉義縣消防局外勤分隊使用，強靂公司董事長林銘賢免費提供二氧化氯消毒液，讓執行救護勤務的消防人員消毒救護車及駐地環境。
嘉義縣消防局長呂清海表示，在新冠肺炎疫情期間，救護工作不但要護送民眾至醫院，同時也要執行防疫工作，每趟救護任務結束後，人、車均要清潔消毒，避免交叉感染。
呂清海表示，感謝陳文忠和林銘賢的善舉，讓消防人員做好防疫，不但保護自己也保護被救護車護送的民眾，大家一起合作，做好防疫工作。
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