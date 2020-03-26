劍湖山兒童節優惠 身分證對中2、1、7三碼門票只要99元

兒童節將至，劍湖山世界主題樂園推出優惠，身分證對中2、1、7三碼門票只要99元，對中其中任兩碼門票299元、一碼門票399元，且可搭配購買12歲以下兒童門票1元的優惠。

劍湖山世界表示，為提高園內遊園品質，延長兒童節連假優惠日期，自4月1日至4月6日兒童節連假期間，樂園及渡假大飯店聯袂推出最好康的促銷活動。

飯店方加碼推出兩大兩小入住高級客房每房只需2588元，加贈兩客兒童免費早餐。另外，飯店蔚藍西餐廳也推出幸福愛一起超優惠活動，兩人成行，第二人只要217元。

劍湖山世界表示，連假期間每天下午1點30分「彩虹劇場」演出蒙古國極限特技秀；另特別加碼下午3點在「幸福摩天輪」前演出蒙古國嘉年華；下午4點於「G5廣場」將有驚嚇列車館長與遊客互動。