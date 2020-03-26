為防疫南市破天荒 教育局官網建置補習班宣傳專區

國中小新生報到在即，台南市教育局因應新冠肺炎，為避免補教業者在校門口發送傳單造成防疫壓力，首創在教育局網頁建置補習班宣傳專區，置放電子化宣傳單、諮詢電話與網站連結。市長黃偉哲今天與兩大補教團體、校長及家長團體宣示，防疫期間不在校門口發送傳單。

黃偉哲表示，明天就是國小新生報到，家長都會帶孩子來報到，若補教業者利用這個時候來發傳單，就會有群聚感染風險，因此在全國首創此一措施，也感謝補習業者的配合。

教育局長鄭新輝說，每年新生入學是補習班在校門口密集行銷宣傳的重要時刻，只要不強迫推銷與不妨礙交通動線與學生出入，市府都不會介入。但今年不同於以往，有鑑於國內疫情發展日趨嚴峻，防疫人員壓力日益沉重，也有家長針對3月27至28日國中小辦理新生入學報到，因人潮聚集，若加上補習班宣傳，憂心會成為防疫破口。

為此，教育局在與兩大補教團體協商溝通後，決定今年改變招生宣傳方式，各補習班不會在校門口發放紙本宣傳單，改由教育局在網站的首頁建置補習班宣傳專區，讓各補習班置放電子化的宣傳單、電話諮詢專線與網站連結供家長查詢，兼顧防疫及宣傳效果，也避免家長的憂慮。