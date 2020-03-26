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觀光漁船筏業不是觀光業？疫情未獲紓困業者怨不平陳情

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
新冠肺炎疫情重創觀光旅遊業，交通部公布觀光紓困2.0版，金援旅宿業，嘉義縣海上旅遊觀光發展協會觀光漁船筏被排除紓困對象，引起協會不滿，圖為觀光漁船筏載遊客登外傘頂洲觀光休閒。圖／聯合報資料照片
新冠肺炎疫情重創觀光旅遊業，交通部公布觀光紓困2.0版，金援旅宿業，嘉義縣海上旅遊觀光發展協會觀光漁船筏被排除紓困對象，引起協會不滿，圖為觀光漁船筏載遊客登外傘頂洲觀光休閒。圖／聯合報資料照片

新冠肺炎疫情重創觀光旅遊業，交通部公布觀光紓困2.0版，金援旅宿業，受創同樣嚴重的嘉義縣海上旅遊觀光發展協會19艘觀光漁船筏，被排除紓困對象，引起協會不滿，指稱觀光漁船筏不捕魚，且按規定繳營業稅及娛樂稅，今天向縣府陳情，要求比照旅宿業紓困。

東石鄉外海外傘頂洲是國內最大漂移國土，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏，登洲觀光休閒，受疫情衝擊，重創海上旅遊業，遊客營收銳減，嘉縣海上旅遊觀光發展協會最近向縣府及議員林緗亭陳情，要求停徵娛樂稅紓困，縣府研擬紓困中，日前接到縣府轉來交通部公文，觀光漁船筏未列入觀光紓困對象，引起協會不滿。

海上觀光協會總幹事陳進明不滿說，疫情造成協會共19艘觀光漁船筏停擺，損失慘重， 政府為救觀光產業，公布紓困2.0方案，卻獨漏觀光漁船筏，引起觀光漁船筏業者不滿，情緒高漲。

協會所有觀光漁船筏每年上繳中央營業稅及地方娛樂稅，單算凱旋海上旅遊公司4艘船隻，1年繳納約80至100萬元稅金，中央及地方政府認定觀光漁船筏屬漁業署管轄，但觀光漁船筏並非捕魚為生，而是靠觀光。

既然中央規定觀光漁筏必須繳納觀光營業稅及娛樂稅，應認定觀光漁筏靠觀光事業為生，政府紓困觀光產業，不應將觀光漁船筏業排除在外，請縣府向中央漁業署或觀光局，爭取觀光紓困2.0方案補助。

縣府農業處漁業科說，漁民兼營娛樂漁業漁筏營業共19艘，包括東石鄉漁港13艘、網寮漁港2艘、白水湖漁港3艘、布袋漁港1艘，每年春夏海浪平穩，是觀光漁筏營運載客旅遊旺季，會向中央反映業者困境紓困。

疫情 漁業署 東石

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