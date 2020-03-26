影／全校都是農會四建會員 龍崎國小協助推廣竹炭防疫
新冠肺炎疫情嚴峻，台南市龍崎國小配合防疫推廣正確戴口套及裝口罩套，與農會合作，由小朋友示範用農會生產的竹醋洗手乳或竹炭皂正確洗手、清潔居家環境，原來龍崎國小「全校師生都是農會四健會成員」，希望教育大家保護自身衛生安全，共同做好防疫工作。
龍崎國小校園種植鳳梨、竹筍等在地農作物與高麗菜、青椒、玉米、小番茄等蔬果，特產竹炭製作經營都會去參觀了解，融入校本課程，對學生的直接幫助是「做中學」。
校長徐至賢說，很多小朋友本來不喜歡吃蔬菜，因為參與從播種、改良土壤到全程栽培，變得喜歡吃，學校午餐也可以加菜。
徐至賢表示，學校長期與農會合作，請農會輔導協助建立農園、培育校園植物，「農會協助我們栽種、指導栽培技術，全校師生長期學習四建會課程精神，108人都是四建會員」。
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