影／全校都是農會四建會員 龍崎國小協助推廣竹炭防疫

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市龍崎國小配合防疫推廣正確戴口套及裝口罩套，與農會合作，由小朋友示範用農會生產的竹醋洗手乳或竹炭皂正確洗手、清潔居家環境，原來龍崎國小「全校師生都是農會四健會成員」，希望教育大家保護自身衛生安全，共同做好防疫工作。

龍崎國小校園種植鳳梨、竹筍等在地農作物與高麗菜、青椒、玉米、小番茄等蔬果，特產竹炭製作經營都會去參觀了解，融入校本課程，對學生的直接幫助是「做中學」。

校長徐至賢說，很多小朋友本來不喜歡吃蔬菜，因為參與從播種、改良土壤到全程栽培，變得喜歡吃，學校午餐也可以加菜。