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影／嘉義市「零確診」失守 黃敏惠：市民不必恐慌
嘉義市今天出現第一起新冠肺炎案例，是從英國返台的留學生，市長黃敏惠說，個案22日返國後，就在機場就地採檢，並搭防疫的租賃車回到嘉義，家人事前已知悉，沒有與她住在一起，確診後由消防局派救護車，直接送到醫院，全程都很嚴謹，並無接觸家人或任何市民，大家不必恐慌。
黃敏惠說，社區感染勢必會來，面對疫情只有一種態度，要更謙卑，並跟「疫病學習」，大家一起度過這段疫情，居家檢疫、隔離者，請你務必乖乖待在家，每一個人都有警覺，並做好防疫，社會就會平安。
黃敏惠市長表示，市府一直用很嚴謹的態度守護家園，鼓勵民眾在人群多的地方戴上口罩，大家若進入公共場域要洗手，這是保護大家，然而出來之後也要洗手，這是保護自己。
嘉義市衛生局指出，從歐洲等地襲來的新冠肺炎疫情更為劇烈，市民更應該做好個人衛生、個人健康管理。嘉義市是最有人情味的地方，沒有人想要生病，生病是不得已的，我們應該一起為他集氣，希望他早日康復。
「我們要對抗的是新冠肺炎病毒，不是某一個患病的個人」市府衛生局說，請所有市民朋友齊心協力，依照疫情指揮中心規定，健康的人做好健康管理、回國市民安心居家檢疫、居家隔離，從個人、家庭、社區都做好消毒，如果有不舒服馬上通報，一起度過疫情的考驗。
嘉義市政府今年除夕當天即成立應變指揮中心，至今已經召開6次工作會議，針對醫院聯合防疫體系、學校防疫、各公立場館防疫等均做好各項準備，另外居家隔離、居家檢疫、自主健康管理等，由衛生局、民政處通力合作，協助市民在家安心隔離或檢疫，降低病毒傳布的可能。
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