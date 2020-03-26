聽新聞
test
0:00 / 0:00
立委要求國產蒜頭上市期不要進口 陳吉仲：4月討論時程
立委林文瑞昨天針對本土蒜頭產量、價格及外國蒜頭進口時程，在立法院經濟委員會質詢，他盼農委會必須拿出魄力，不能讓進口蒜頭衝擊到國產價格，要保障國內蒜農及消費者權益。
林文瑞說，雲林縣蒜頭產量占全國9成以上，今年種植面積4510公頃，雖較去年少約200公頃，但總產量上升約3000噸，最近受到新冠肺炎影響，國內需求量提升，不過蒜頭價格維持僅微幅上漲。
他表示，現在是本土蒜頭採收期，加上後期烘、曬等工序，本土蒜頭盛市期間大約在每年6至9月，但這段時間剛好與埃及蒜頭進口時程相衝突。
林文瑞說，他要求農委會針對相關進口問題進行研議，要求外國蒜頭進口時程，不能與本土蒜頭盛市期相衝突，才能確保國內蒜農及消費者權益。
農委會主委陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題，絕對不會影響到本土蒜農權益。
陳吉仲說，農委會將提高進口蒜頭關稅，以確保本土蒜頭價格不至於遭受衝擊，農委會也將補助相關冷鏈設備，以延長蒜頭等產品保存期限。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言