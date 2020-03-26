立委要求國產蒜頭上市期不要進口 陳吉仲：4月討論時程

立委林文瑞昨天針對本土蒜頭產量、價格及外國蒜頭進口時程，在立法院經濟委員會質詢，他盼農委會必須拿出魄力，不能讓進口蒜頭衝擊到國產價格，要保障國內蒜農及消費者權益。

林文瑞說，雲林縣蒜頭產量占全國9成以上，今年種植面積4510公頃，雖較去年少約200公頃，但總產量上升約3000噸，最近受到新冠肺炎影響，國內需求量提升，不過蒜頭價格維持僅微幅上漲。

他表示，現在是本土蒜頭採收期，加上後期烘、曬等工序，本土蒜頭盛市期間大約在每年6至9月，但這段時間剛好與埃及蒜頭進口時程相衝突。

林文瑞說，他要求農委會針對相關進口問題進行研議，要求外國蒜頭進口時程，不能與本土蒜頭盛市期相衝突，才能確保國內蒜農及消費者權益。

農委會主委陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題，絕對不會影響到本土蒜農權益。