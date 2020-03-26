疫情險峻 清明連假嘉義最大公墓區全面封塔推天堂家書

新冠肺炎疫情險峻，嘉義市今天傳出首例歐洲返鄉留學生確診案例，碰上即將到來清明連假，嘉義縣市共同最大公墓區水上鄉南鄉村牛稠埔，縣市政府都採取高規格防疫措施，清明連假公私立納骨塔全面封塔，鼓勵民眾提前返鄉掃墓，分散人群；嘉義市殯葬管理所推「天堂家書」，將思念化作文字悼先人。

水上鄉牛稠埔因出入嘉138線道狹窄，每年清明出現交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，火葬場及殯儀館由嘉市府經管，土地在縣轄水上鄉，成為縣市共同殯葬生命園區。

嘉市殯葬管理所說，疫情嚴峻，清明節前已陸續有民眾返鄉祭祖掃墓，今年特別推出天堂家書郵寄服務，請市民將對先人思念，寫成家書寄送到殯葬管理所天堂家書處理小組收：嘉義縣水上鄉南鄉牛稠埔100-13號，殯葬所代為焚化傳達思念。

清明期間，祭品、鮮花及香一律放戶外祭拜區，落實防疫，清明連假市立納骨堂封塔，非連假入塔前需登記填寫基本資料，戴口罩、體溫及手部消毒，另在清明連假，推出便民服務，與環保局合作推動「紙錢集中焚燒」，避免空汙。

嘉縣府也決定30座公私立納骨塔，清明連假不開放入塔，宣導民眾多利用非假日提前掃墓，以利分流防疫，提前1個月開放入塔祭祀，管制時段13日至4月12日，為防疫溯源，入塔須登記，入口處量額溫、手部消毒並戴口罩，縣府籲請鄉親可以在家廳堂遙祭，表達追思，慎終追遠心意不變