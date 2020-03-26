陪孩子克服情緒障礙長大 嘉南療養院開辦家長親職團體

衛福部嘉南療養院提供兒童情緒、人際、專注力訓練服務，但家長常因缺乏方向及無力疲憊中斷訓練。院方社工科今天說，將在4到5月、7到8月開辦兩梯家長親職團體，協助家長度過難關。

親職團體內容隨成員需求設計，除各項教養主題，搭配牌卡敘說、桌遊及繪本等媒材，家長可以學習表達及探索自我，並將返家練習困境帶回團體討論，提升教養能力。

院方表示，臨床常看見家長帶著孩子求助，期待找尋需要資源而疲於奔命，卻忽略家長本身即是孩子最好的老師，從家長自身的教養方式、情緒控管開始，帶著孩子一起學習，並運用在家中，才能有事半功倍效果，這需要家長全力配合，但家長常常心力交瘁無以為繼。

社工師柯曉琪指出，親職團體常獲得家長回饋表示「原來不是只有我的小孩這樣」、「透過討論可以學到教養技巧」、「學習正向看待自己的孩子」等，可以明顯感受到親職團體對於家長於情緒及教養上的支持，增加照顧孩子及自身的能量。

社工科主任吳淑玲表示，我們常看見家長陪伴孩子來院參加兒童團體治療，ㄧ個小時的時間，家長多在外等候、缺少互動，無法與孩子同時從團體中習得教養及衛教資訊，為家長開辦起親職團體，期待能讓家長與孩子一同成長。

她說，有時候家長面對孩子的行為及情緒感到無力，也會擔心孩子的未來，透過與團體成員彼此分享及回饋，可以體驗到每個家庭都有照顧困境，並從中學習他人的調適方式。歡迎家長透過門診轉介，相關訊息可打電話06-2795019分機1137柯社工詢問。