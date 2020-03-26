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防疫最前線 醫療典範獎得主服務患者下鄉醫療不中斷
新冠肺炎疫情險峻，確診案例突破200案，嘉義縣政府禁止民眾到縣內醫院及長照機構探病，暫停3+1行動醫療及社區據點服務；在太保市開業診所的醫療典範獎得主徐超群，為服務醫療資源缺乏的偏鄉，下鄉巡迴看診不中斷，他說「患者怕到醫院診所看病，此時，更需要我主動下鄉看診照護」。
碰上全球大流行的新冠肺炎，身在防疫最前線，徐超群發現，新冠肺炎症狀初期與感冒類似，部分患者小感冒不敢到醫院診所看病，發燒也不看醫師，買退燒藥吃，對病情不好，還可能造成防疫破口，呼籲民眾有病不要拖延，儘速就醫。
他說，衛生局行動醫療車擔心群聚感染喊停，他每周帶護理師藥師開車到六腳、水上鄉，定期定點巡迴醫療，下鄉看診兼防疫衛教，患者老人居多，大家現在都戴口罩，在寺廟前空曠地點看診，不必擔心人群接觸感染。
59歲徐超群擔任嘉縣醫師公會副理事長，他是學士後台大醫學院畢業，83年返鄉任職朴子醫院，支援太保市衛生所，期間奉派美國學習醫療政策，回國投入基層醫療公共事務，89年起在太保市開設診所執業。
他有感於偏鄉醫療資源匱乏，年邁或行動不便鄉親看病不易，93年自購巡迴醫療專車巡迴醫療服務，安排接送偏鄉獨居長輩或行動不便者到診所做超音波檢查，獲健保局重視，94年在基層健保總額編列專款推動，後改名「全民健保西醫醫療資源不足地區改善方案」，鼓勵補助醫師到醫療資源不足地區服務，仁心仁術，3年前榮獲台灣醫療典範獎。
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