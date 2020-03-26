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清明連假鼓勵安心搭大眾運輸 和欣客運：拒戴發燒客人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
新冠肺炎造成大眾交通工具受影響，和欣客運除配合清明節國道疏運優惠外，也祭出拒戴發燒客人，讓大眾安心搭乘。圖／麻豆監理站提供
新冠肺炎造成大眾交通工具受影響，和欣客運除配合清明節國道疏運優惠外，也祭出拒戴發燒客人，讓大眾安心搭乘。圖／麻豆監理站提供

交通部公路總局在清明連續假期持續實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，與公共運輸轉乘優惠措施，鼓勵民眾於清明節連假期間多搭乘公共運輸，及希望清明節前一周末3月28日（周六）、3月29（周日）提早掃墓，全國共計90條中長途國道客運將推出享平日優惠票價或原票價85折優惠，和欣客運也配合交通部公路總局疏運清明連假返鄉及出遊旅客，從3月28日零時起到3月29日24時止及4月1日零時起至4月5日24時止，實施「國道客運票價優惠」，平均優惠票價約達85折。

和欣客運表示，雖因疫情影響，旅客人數可能有所影響，但為了民眾「行」的權利，除了配合清明假期大量旅次需求，較平日加開約1至2成班次外，也做足相關防疫作業，車輛必定確實消毒、上車每位乘客皆量測體溫、拒載發燒者並即時通報1922等措施，以維護所有乘客的健康及安全。3月17日起，在和欣客運各站現場、官網、APP及7-11、全家、萊爾富等超商同步開放預售票。

其中台北─台南兩排椅原價630元優惠價530元，三排椅原價480元優惠價430元，新營─高雄(兩排椅)原價205元特價175元，麻豆─高雄(三排椅)原價135元優惠價110元、台中─台南（三排椅）原價230元特價210元等多條路線提供票價優惠。

此外，於優惠票價實施期間搭和欣客運國道路線者，可於該公司場站使用電子票證在場站過卡機過卡，10小時內使用電子票證搭公車可享有一段票或基本里程免費優惠，每天轉乘優惠次數不限，但每次優惠都須先搭乘國道客運一趟，再轉乘地區客運。

相關訊息可上交通部公路總局(https://www.thb.gov.tw/)及和欣客運網站(http://www.ebus.com.tw/)查詢。

麻豆監理站提醒今年高速公路局為鼓勵民眾提前掃墓分散清明節車流， 前2周休假日3月21日至22日、28日至29日實施國道全線採單一費率再 7 折收費，另連假期間收費措施除國道全線每日凌晨0時至5時暫停收費外，4月5日收假日則是延長至10時暫停收費，提醒用路人可多利用4月5日延長免收費時段提早返回以避免尖峰車潮造成交通壅塞。

麻豆監理站長蔡娟娟表示，為防止新冠肺炎疫情藉由客運場站、車輛傳播，依照中央流行疫情指揮中心制定之指引督導所轄公路客運業者執行相關防疫措施，落實候車場站及車輛之清潔消毒工作並增加消毒頻率，除平常於發車前、收班後消毒一次，營運期間至少每8小時再進行消毒一次，駕駛員、服務人員每日值勤前量測體溫，配戴口罩，另提醒搭乘公路客運長途路線旅客，全面量測體溫，若有體溫異常情形，業者得不提供運輸服務，並注意「呼吸道衛生與咳嗽禮節」等個人衛生行為，勤洗手，如出現咳嗽等呼吸道症狀或身體不適應配戴口罩，做好個人防護措施，並儘速就醫，以確保民眾安心搭乘公共運輸返鄉及出遊。

國道客運 票價 疫情

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