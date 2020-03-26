嘉義市第一起確診 英國女留學生校園群聚感染

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市出現首起個案確診，市府衛生局指出，該個案是英國女留學生，但從機場到嘉義市家中，全程掌控，且未與任何嘉義市民接觸，待不到嘉義一天，篩檢出爐後就送往醫院，請民眾不要恐慌。

嘉義市衛生局指出，女留學生為案222到225其中之一，與案152在英國讀同一間學校，女留學生22日入境，有喉嚨痛、流鼻水等症狀，因此在機場就已篩檢，並坐上機場坐防疫專車回到嘉義市家中，全程戴口罩。

她返台前就事先告知家人有症狀，因此家人都已先到別處居住，女留學生22日晚上11點在家中居家檢疫，23日晚上9點半篩檢報告出爐後，就由嘉義市衛生局通報消防局，以專責救護車載送她到醫院負壓病房內治療中，在嘉義市待不到24小時。

中央流行疫情指揮中心指出，案152是3月17日入境，3月21日確診，案222到225都讀同一間學校，因此4人3月22日入境時由機場攔檢通報，研判為一起校園群聚感染。