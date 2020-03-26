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日本大阪台灣教會「挖角」 玉井教會牧師張文明4月赴任

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
玉井教會牧師張文明（右）與牧師娘蕭秀攘將退休，預計4月前往日本大阪台灣教會海外宣教。記者吳淑玲／攝影
玉井教會牧師張文明（右）與牧師娘蕭秀攘將退休，預計4月前往日本大阪台灣教會海外宣教。記者吳淑玲／攝影

在日本大阪台灣教會邀請下，台灣基督長老教會玉井教會牧師張文明與牧師娘蕭秀攘辦理退休，29日下午3點將在玉井教會被拜堂舉辦張文明牧師盡程退休感恩禮拜（入場人員會做量體溫等防疫措施），張文明在玉井教會服務長達8年8個月，名譽長老葉李來春說，信徒相當不捨，但能到海外宣教也是難得的機緣，寄予祝福。

張文明牧師今年63歲，台南神學院畢業後，在台北中會聖望教會、屏東中會竹田教會、彰化中會和平教會， 2011年到台南中會玉井教會服務，服務年資合計長達33年8個月，因在大阪的同學引介，將遠赴海外宣教，原本預計4月初前往，因新冠肺炎疫情，初步順延到4月底。

張文明牧師在玉井教會服務期間，除了固定聚會及團契外，也定期造探訪信徒，建立深厚情誼，並創辦「陪讀班」，周一至周五接送弱勢或單親、隔代教養的國小學童到教會，除有點心吃外，也有老師指導課業，也在玉井國中安排「得勝者課程」，由牧師娘蕭秀攘等3名老師，為國一學生上品德教育課，幫助青春期孩子建立正確的人生觀及價值觀。

張文明牧師表示，答應接下日本大阪台灣教會的邀請，一是想要轉換環境，一是認為也是一種機緣，和玉井教會信徒及地方也建立很深的情感，也很捨不得， 他和太太都很珍惜在每一間教會牧會的每一個日子，「上帝怎樣帶領我來，也會怎樣帶領我去」，上帝帶領他和太太要到日本大阪台灣教會繼續牧會服事。歡迎鄉親有機會到日本大阪度假旅遊，但要等肺炎疫情結束才來。

玉井教會牧師張文明（右）與牧師娘蕭秀攘將退休，預計4月前往日本大阪台灣教會海外宣教。記者吳淑玲／攝影
玉井教會牧師張文明（右）與牧師娘蕭秀攘將退休，預計4月前往日本大阪台灣教會海外宣教。記者吳淑玲／攝影
玉井教會牧師張文明（右二）與牧師娘蕭秀攘（中）將退休，預計4月前往日本大阪台灣教會海外宣教。記者吳淑玲／攝影
玉井教會牧師張文明（右二）與牧師娘蕭秀攘（中）將退休，預計4月前往日本大阪台灣教會海外宣教。記者吳淑玲／攝影
玉井教會牧師張文明（右二）與牧師娘蕭秀攘（中）將退休，預計4月前往日本大阪台灣教會海外宣教。記者吳淑玲／攝影
玉井教會牧師張文明（右二）與牧師娘蕭秀攘（中）將退休，預計4月前往日本大阪台灣教會海外宣教。記者吳淑玲／攝影

大阪 新冠肺炎 疫情

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