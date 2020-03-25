夜店因疫情生意驟降5成 南科業者：快撐不下去了

新冠肺炎疫情衝擊，南科周遭多間「夜店」生意冷清，有業者直言，迄今客源至少掉了5成以上，只能勉強苦撐，如果情況持續惡化，最壞打算就是暫時歇業。

「以前還能勉強打平，甚至小賺，現在真的很慘。」開設小酒館的某業者說，原來客源南科工程師算是主力，園區科技人上班壓力大，一些同好會相約來此喝調酒聊天、放鬆，生意還算勉強。

不過，疫情爆發以來，店內一些熟客突然不見了，經常是小貓兩三隻，客源至少掉了5成以上，短期間似乎仍難好轉，如果疫情再惡化，不排除先歇業看看。

業者說，自家的店其實不算「夜店」，就是簡單喝點小酒地方，相對也無一些夜店喧嘩，純粹提供休閒放鬆場所。日前台南多家視聽場所配合警方「道德勸說」停止營業，他說，熟識的警員也登門，但純粹聊天沒有強迫，面對現在困境，他心情也很複雜，只能走一步算一步了。