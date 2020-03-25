福義軒女員工昨手臂遭扭斷 已成功接回

嘉義縣水上鄉福義軒食品工廠昨天晚間8時許發生34歲越南籍阮姓女工作人員疑似操作不慎，右上臂遭機械絞斷的公安事故，嘉義長庚醫院緊急手術後成功將手臂接回，目前在醫院加護病房觀察中，嘉義縣社會局長蕭英成今天偕同勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心人員前往工廠視察。

據了解，阮女昨晚於工廠內執行包裝機輸送帶清潔作業時，沒有先將輸送帶暫停運轉，導致右手臂不小心被輸送帶捲斷，幸好醫生協助接回，嘉義長庚醫院表示，阮女目前生命跡象穩定，還須密切觀察血液循環狀況。

社會局表示，雇主已依法通報，社會局也聯繫雇主及移工仲介，今天前往視察，如確定違反職業安全衛生設施規則第57條規定，會依規定予以處分，社會局今天也特別加強督促工廠做好職業安全衛生，並將持續追蹤關懷。