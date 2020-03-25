一張手寫卡片醫護感動 「很多陌生人默默為他們打氣」

為防堵新冠肺炎，麻豆新樓醫院今天獲麻豆迷客夏飲料店贈送200杯飲料，為醫護人員加油打氣，帶給醫護人員更多溫暖及正向的力量；衛福部胸腔病院主任祕書蔡瓊滿分享有飲料店送手工醋飲給醫護同仁加油打氣，還有護手霜業者二話不說就送70條護手霜，有同仁訂便當業者得知是醫護自動打折等等，都讓醫護同仁很感動，感覺和當年SARS感受的氛圍很不一樣，「很多陌生人默默用各種形式為醫護打氣」。

蔡瓊滿說，20日接近中午時服務台人員說有飲料店家送來30瓶手工醋飲，並留下一張卡片言說要慰勞院內醫護同仁，想為大家打氣，感謝在防疫期間大家不斷為台灣人民奔波，要為台灣祈福，團結一心，還寫著「希望我們加油，能一起健康，台灣會更好」。醫院同仁拿到飲料時都超感動的！很感謝這些默默關懷也為醫護打氣的人。

衛福部胸腔病院有台南地區近一半的負壓病床數，本身就是防治傳染病的專責醫院，隨著海外國人返台，目前疑似個案檢測案件也增加，醫護人員壓力很大， 也經常洗手，蔡瓊滿看到臉書爆料公社有某公司要捐護手霜訊息，馬上Email給對方但被告知已登記完畢，但7分鐘後又收到這二則回覆，對方說因對她的信件非常有印象，特別跟公司提到，公司願意額外提供給胸腔病院！護理人員拿到時也感到滿滿的溫暖！