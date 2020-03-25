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一張手寫卡片醫護感動 「很多陌生人默默為他們打氣」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
衛福部胸腔病院收到陌生人（推測是飲料業者）送來的手工醋飲，並附上卡片為醫護打氣。圖／蔡瓊滿提供
衛福部胸腔病院收到陌生人（推測是飲料業者）送來的手工醋飲，並附上卡片為醫護打氣。圖／蔡瓊滿提供

為防堵新冠肺炎，麻豆新樓醫院今天獲麻豆迷客夏飲料店贈送200杯飲料，為醫護人員加油打氣，帶給醫護人員更多溫暖及正向的力量；衛福部胸腔病院主任祕書蔡瓊滿分享有飲料店送手工醋飲給醫護同仁加油打氣，還有護手霜業者二話不說就送70條護手霜，有同仁訂便當業者得知是醫護自動打折等等，都讓醫護同仁很感動，感覺和當年SARS感受的氛圍很不一樣，「很多陌生人默默用各種形式為醫護打氣」。

蔡瓊滿說，20日接近中午時服務台人員說有飲料店家送來30瓶手工醋飲，並留下一張卡片言說要慰勞院內醫護同仁，想為大家打氣，感謝在防疫期間大家不斷為台灣人民奔波，要為台灣祈福，團結一心，還寫著「希望我們加油，能一起健康，台灣會更好」。醫院同仁拿到飲料時都超感動的！很感謝這些默默關懷也為醫護打氣的人。

衛福部胸腔病院有台南地區近一半的負壓病床數，本身就是防治傳染病的專責醫院，隨著海外國人返台，目前疑似個案檢測案件也增加，醫護人員壓力很大， 也經常洗手，蔡瓊滿看到臉書爆料公社有某公司要捐護手霜訊息，馬上Email給對方但被告知已登記完畢，但7分鐘後又收到這二則回覆，對方說因對她的信件非常有印象，特別跟公司提到，公司願意額外提供給胸腔病院！護理人員拿到時也感到滿滿的溫暖！

蔡瓊滿指出，很多醫護同仁都經歷過SARS，當年很多人一聽到醫護就怕得要死，便當也不送，但這一次社會氛圍真的很不一樣，業者聽到是醫護人員訂的便當就自動打折，送飲料來也沒有留下署名，70條護手霜送來公司也沒有要簽收，可以感受到無數陌生人用各種形式在為醫護打氣，在辛苦防疫過程中給醫護很大的支持力量。

護手霜業者贈送給衛福部胸腔病院的護手霜。圖／蔡瓊滿提供
護手霜業者贈送給衛福部胸腔病院的護手霜。圖／蔡瓊滿提供
衛福部胸腔病院醫護收到護手霜，相當開心。圖／蔡瓊滿提供
衛福部胸腔病院醫護收到護手霜，相當開心。圖／蔡瓊滿提供
麻豆迷客夏飲料店今天贈送200杯飲料給麻豆新樓醫院，抗疫期間為醫護人員打氣。圖／醫院提供
麻豆迷客夏飲料店今天贈送200杯飲料給麻豆新樓醫院，抗疫期間為醫護人員打氣。圖／醫院提供

醫護人員 便當

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