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嘉縣3名個案居家檢疫期間趴趴走 各罰30萬
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣目前是台灣西部唯二零確診縣市，但嘉義縣衛生局今天公告，日前有3名居家檢疫個案違反規定，私自外出，3人各開30萬罰單，目前嘉義縣共已開罰5人，總共110萬。
嘉義縣衛生局表示，日前有1對情侶從香港回台、1名福建回台的外籍配偶，分別於本月5日、21日居家檢疫期間私自外出6小時以上，警方接獲舉報後，由衛生所協同警察到現場查訪，確認3人皆違反傳染病防治法，衛生局依3人擅離時間符合「6小時以上、24小時內處30萬」規定開罰。
衛生局代理局長趙紋華表示，截至25日止嘉義縣共開罰5人，依違反規定的情節輕重，分別開罰1人5萬元、1人15萬元，以及3人各30萬元，趙紋華提醒，居家隔離或檢疫民眾，在隔離或檢疫期間，應完全配合中央流行疫情指揮中心防治措施，如未配合而違反規定，將依法從重裁罰，絕不寬容。
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