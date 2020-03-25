嘉縣3名個案居家檢疫期間趴趴走 各罰30萬

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣目前是台灣西部唯二零確診縣市，但嘉義縣衛生局今天公告，日前有3名居家檢疫個案違反規定，私自外出，3人各開30萬罰單，目前嘉義縣共已開罰5人，總共110萬。

嘉義縣衛生局表示，日前有1對情侶從香港回台、1名福建回台的外籍配偶，分別於本月5日、21日居家檢疫期間私自外出6小時以上，警方接獲舉報後，由衛生所協同警察到現場查訪，確認3人皆違反傳染病防治法，衛生局依3人擅離時間符合「6小時以上、24小時內處30萬」規定開罰。