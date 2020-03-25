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防疫商品搶翻天 龍崎農會免費送在地機關學校防疫
適逢新冠肺炎防疫期間，市面上防疫商品搶翻天，台南市龍崎區農會特為防疫設計「阿炭伯」安心防疫組，內有竹醋液1瓶、竹醋洗手乳1罐、竹炭皂1粒、竹炭口罩防護套1組，分送在地學校及機關上百組，農業局長謝耀清及龍崎農會總幹事余秀聯呼籲「防疫大家一起來！」。
新冠肺炎疫情日趨嚴峻的當下，龍崎國小學生當場示範如何正確戴口套及裝口罩套，用竹醋洗手乳或竹炭皂正確洗手，隨身攜帶竹醋液噴手（乾洗手），或在家噴（擦拭）家具及拖地板，農會四健會成員希望藉此教育學生，保護自身衛生安全，協助家庭及學校共同做好防疫工作。
龍崎區農會長期致力發展竹炭產業並開發相關系列產品，新冠肺炎防疫期間，設計「阿炭伯」安心防疫組合，內有竹醋液1瓶、竹醋洗手乳1罐、竹炭皂1顆及竹炭口罩防護套1組。推廣 股推出，分送區公所、國中小、衛生所、戶政及分駐所上百套，供在地機關學校防疫使用。
推廣股表示，防疫期間為了共體時艱，不但抗漲，邀請大家用竹醋液一起防疫抗菌，可隨身攜帶竹醋液乾洗手，在家使用竹醋洗手乳、竹炭皂洗手，出入公共場所戴口罩則可搭配竹炭口罩套，紓解口罩的不足。至於相關資訊可上龍崎農會網站查詢。
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