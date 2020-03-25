成大周五將辦科技部獎分享會 師憂新冠肺炎嚴峻有風險

成功大學將在27日辦科技部獎教師心得分享會，但有老師向本報陳情，指該活動將在室內舉行，且有逾百名師生參加，目前新冠肺炎疫情嚴峻，讓師生相當惶恐。對此，成大澄清，該活動人數不到百人，分為2個空間進行，並且會做好防疫措施，請大家不用擔心。

成大有老師表示，27日成大要在室內舉行科技部獎教師心得分享會，屆時將有100多名師生參加，但現在疫情越趨嚴重，多名老師私下都表達不願與會的想法，但都不敢不參加。

校方回應，該活動將在未來館2、3樓舉辦，人數有59人，將分成2個空間進行，且窗戶可以全開，每位訪客到校都必須填寫旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等資料，進到每棟建築物都必須量體溫，嚴謹做防疫措施，不必擔心。