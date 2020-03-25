影／配合環保署超前部署 嘉縣成立防疫大隊

嘉義縣政府配合行政院環境保護署昨天視訊會議建議，各縣市應成立防疫大隊，今天中午於人口流動最密集的嘉義高鐵站舉行防疫大隊成立記者會，即日起進行全縣18鄉鎮市公共區域消毒。

嘉義縣長翁章梁、嘉義縣環保局長張根穆等人今天中午前往嘉義高鐵站針對清潔隊、高鐵員工內外環境防疫消毒措施視察，並勉勵消毒人員，翁章梁也現場與民雄鄉長何嘉恒視訊通話，詢問民雄消毒大隊的施行狀況。

翁章梁表示，2月份開學前，各公所就立即到學校進行消毒，面對境外移入的病例增加，此次將消毒範圍擴大到各公共場合，每個空間都做進一步的消毒作業。

嘉義縣政府表示，昨天翁章梁指示環保局，邀集各鄉鎮市公所清潔隊長討論，今天起成立防疫消毒大隊並同步執行消毒工作，範圍包含超市、傳統市場、商圈及廟宇等，並特別注重戶外環境容易接觸的設施，如欄杆、公園設施、電線桿、公共座位、公廁洗手台等進行消毒。

嘉義縣政府表示，戶內則由建築物所有人、管理人或使用人負責消毒，預計將動員全縣600名清潔隊人力，逐步完成各重要場所消毒作業。

嘉義高鐵站表示，為加強消毒，清潔人員每4小時清潔一次的頻率增加至每2小時清潔一次，且特別注意電梯按鈕、座位區、扶手等細節進行消毒、擦拭。