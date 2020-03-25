防疫異地辦公在警光山莊可泡湯？ 白河警：想太多
疫情日趨緊繃，各公家機關日來紛紛投入異地辦公因應，白河警分局擇定關子嶺風景區警光山莊，讓不少人羨慕可順便泡溫泉，不過警方苦笑說，沒心情也沒空，外界「想太多了！」
白河警分局連日來為因應防疫異地辦公準備等大小瑣事忙翻天，今實地演練異地辦公，進駐人員共16名，各組、室、中心及偵查隊均有人員進駐，並由資訊、後勤等單位現場就辦公場所、事務機具、資訊設備及相關公務電子系統進行測試，均已完成備用準備。
因關子嶺警光山莊素以溫泉聞名，這些員警配合異地辦公，友人獲知就羨慕說，辦公場所就在溫泉區，上班環境除下班累了可就近順便泡溫泉，四周山野美景空氣又好，真這樣上班環境，真的很可以。
警方說，平常是來上班，可不是來度假，且最近為了防疫大小事整天忙碌，哪有啥興致；上班拖著疲憊身軀，就只想回家休息，且山區相對交通較不方便，為了因應疫情，不得不來，只能自我安慰，轉換心情因應。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言