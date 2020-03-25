防疫異地辦公在警光山莊可泡湯？ 白河警：想太多

疫情日趨緊繃，各公家機關日來紛紛投入異地辦公因應，白河警分局擇定關子嶺風景區警光山莊，讓不少人羨慕可順便泡溫泉，不過警方苦笑說，沒心情也沒空，外界「想太多了！」

白河警分局連日來為因應防疫異地辦公準備等大小瑣事忙翻天，今實地演練異地辦公，進駐人員共16名，各組、室、中心及偵查隊均有人員進駐，並由資訊、後勤等單位現場就辦公場所、事務機具、資訊設備及相關公務電子系統進行測試，均已完成備用準備。

因關子嶺警光山莊素以溫泉聞名，這些員警配合異地辦公，友人獲知就羨慕說，辦公場所就在溫泉區，上班環境除下班累了可就近順便泡溫泉，四周山野美景空氣又好，真這樣上班環境，真的很可以。