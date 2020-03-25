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台南餐飲業簽「安心宣言」 共同抗疫推「養生安心餐」
台南市有32家飯店、餐飲業者今天簽署「安心宣言」，推出「養生安心餐」，承諾強化環境管理、量體溫等抗疫服務、結合在地食材讓民眾安心食用，台南市觀光旅遊局並媒合餐飲業者成立共同訂購平台，民眾透過平台可自行取餐或請業者外送，讓消費者對台南的美食有信心。
台南市長黃偉哲表示，新冠肺炎疫情當前，為了讓遊客能放心享受台南美食，由台南美食業者共同推動安心餐飲，針對人員服務、供餐方式，甚至菜色創新，做出調整與轉型，市府邀集這些餐廳共同宣布「安心宣言」，要展現台南業者守護消費者的決心，做到「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三心一體，由內到外健全餐廳的體質。
觀光旅遊局長郭貞慧說，台南美食業者不僅致力於防疫工作，也搭配外送、外帶服務便利消費者，加上近來民眾對健康議題的高度覺醒，料理的營養、均衡、當季新鮮食材等，也是民眾選擇餐飲的重要關鍵。民眾可透過「台南養生安心餐」官網訂購各家餐點，首波已有超過30家餐廳加入。
「安心宣言」包括「防疫安心」，落實員工健康管理制度，員工勤洗手，工作時配戴口罩，常接觸處每日定時消毒至少3次，入口量測體溫；「服務貼心」有提供外送、外帶服務，提供民眾充分的洗手設備，推出餐點多樣選擇與優惠活動，在入口或明顯處宣導用餐衛生守則；「味道甜心」為強調健康、營養均衡的料理，善用在地當季新鮮食材，維持食材的衛生與安全等。
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