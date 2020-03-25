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影／廠商捐1萬餘顆住警器 黃偉哲：用於火災高風險家庭

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）頒發敢寫狀及消防紀念品給捐贈廠商，圖為意精研公司董事長王賢明。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左）頒發敢寫狀及消防紀念品給捐贈廠商，圖為意精研公司董事長王賢明。記者謝進盛／攝影

台南市7家廠商今天下午聯合捐贈住宅用火災警報器1萬1400顆給台南市政府消防局，希望幫助市民能及早獲知火災發生及時逃生，市長黃偉哲代表接受頒贈感謝狀與紀念品，感謝業者出錢出力，將針對火災高風險族群全數安裝。

聯合捐贈儀式在消防局南科分隊舉行，7家業者為正規電線電纜、信宇科技、宏進金屬、永恆天詩、意精研與優貝克公司，這1萬1400顆住警器，以每顆約500元來算，市價逾500餘萬元。

「早1分鐘，恐決定生死，這很重要！」黃偉哲指出，去年台南市因有27起住宅火警，因住警器及時通報，減少多人傷亡，而火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。一般火災約3至5分鐘，火勢可從初期成長至最盛期。居家多一分火災預防，就少一分災害損失。

消防局表示，推廣設置住宅用火災警報器，是台南市推動住宅防火安全重大政策，「家裝住警器、安全有保庇」，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失，消防局持續透過各種大型宣導活動積極推廣，讓民眾願意自行裝設住宅用火災警報器。

台南市7家廠商今天下午聯合捐贈住宅用火災警報器1萬1400顆給台南市政府消防局，將全數裝置在高風險家庭。記者謝進盛／攝影
台南市7家廠商今天下午聯合捐贈住宅用火災警報器1萬1400顆給台南市政府消防局，將全數裝置在高風險家庭。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲說，去年台南市有27件住宅火警，因住警器及時發揮作用，有效減少傷亡。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲說，去年台南市有27件住宅火警，因住警器及時發揮作用，有效減少傷亡。記者謝進盛／攝影

火災 黃偉哲

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