影／廠商捐1萬餘顆住警器 黃偉哲：用於火災高風險家庭

台南市7家廠商今天下午聯合捐贈住宅用火災警報器1萬1400顆給台南市政府消防局，希望幫助市民能及早獲知火災發生及時逃生，市長黃偉哲代表接受頒贈感謝狀與紀念品，感謝業者出錢出力，將針對火災高風險族群全數安裝。

聯合捐贈儀式在消防局南科分隊舉行，7家業者為正規電線電纜、信宇科技、宏進金屬、永恆天詩、意精研與優貝克公司，這1萬1400顆住警器，以每顆約500元來算，市價逾500餘萬元。

「早1分鐘，恐決定生死，這很重要！」黃偉哲指出，去年台南市因有27起住宅火警，因住警器及時通報，減少多人傷亡，而火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。一般火災約3至5分鐘，火勢可從初期成長至最盛期。居家多一分火災預防，就少一分災害損失。