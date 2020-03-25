因應新冠肺炎疫情 雲林128處長青食堂改外帶

因應新冠肺炎疫情，避免社區感染及群聚增加感染風險，雲林縣府宣布長青食堂即日起停止共餐模式，改以外帶餐盒提供，縣長張麗善等人今天到莿桐鄉孩沙里社區關心長青食堂防疫供餐情形，並發送志工們透氣口罩套，保護他們免受疫情威脅。

縣長張麗善在莿桐鄉長林靖焜、社會處長林文志等人陪同下，協助志工們幫長輩們打菜；她說，長青食堂原則改外帶，若有特殊情形，可改採在戶外空間，保持適當距離讓長輩用餐。

張麗善說，縣府補助辦理的長青食堂共有110處，若加上麥寮鄉公所補助的幸福食堂，全縣共有128處，用餐長輩以及食堂志工加起來約有1萬人，為確保鄉親健康，希望縣內長青食堂不共餐。

莿桐鄉孩沙里社區理事長林武文表示，社區長青食堂配合縣府政策，請長輩們自行攜帶餐盒到食堂，由志工協助打好飯菜後，再交由長輩們帶回家享用，倘有行動不便者，則由志工協助送餐，不影響長輩用餐權益。

另，雲林同鄉會、銘政科技公司董事長翁從文贈送不織布口罩套，讓志工們提高口罩的使用率，每個食堂發送10個，縣內128個長青食堂都會陸續配發。