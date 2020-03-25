嘉義市府與慈濟簽署備忘錄 為長者改善居家安全

嘉義市政府今天與慈濟基金會簽署「慈善防災、環保生態」多元合作備忘錄，啟動高齡長者「居家安全改善服務」，解決長者居家水、電、瓦斯及行走動線等問題，由村里長統計需要的長者人數，一通電話後，慈濟便會派人評估施作。

市長黃敏惠與慈濟基金會執行長顏博文在今天在市府一樓中庭簽署備忘錄，雙方互贈禮物，期望共同建立慈善關懷及防災合作機制，並播放為安業里的王姓婦人，增加浴室的安全扶手影片。

「公部門力量有限，民間力量無窮」黃敏惠說，慈濟為王婦人整繕增加浴室的安全扶手、拆除浴缸並鋪設止滑磚，非常感謝慈濟的力量，深入社會裡每個需要的角落。

由於跌倒是老人事故傷害死因排名第二名，6位長輩中就有1位曾經發生跌倒，其中又以家中的臥室、客廳、浴室最為危險。

因此雙方簽署備忘錄後，服務項目包含在浴室部分的安全扶手、改坐式馬桶、浴缸拆除、止滑措施，在臥室客廳部分的無障礙坡道及照明改善。服務對象為65歲以上長者（限獨居、兩老相依、隔代教養家庭）及身障失能者。