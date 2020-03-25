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嘉義市制定電子煙自治條例 18歲以下禁吸食
嘉義市府衛生局今天公告「嘉義市電子煙危害防制自治條例」草案，制定重點包括未滿十八歲者，不得吸食、持有電子煙或與電子煙相關器物，違者應接受戒菸教育，否則處2千到1萬元罰鍰，待完成辦理草案預告及各項法制作業程序後，將送議會審議。
嘉義市議員黃思婷去年第二次定期會曾指出，電子煙流入校園，老師檢查時也無法辨識電子煙的造型，建議市府制定地方相關條例。當時也給市長黃敏惠和衛生局長張耀懋辨識電子菸。黃思婷得知市府已制定草案後說，感謝市府單位的用心，也希望法案通過時，能宣導並執行。
衛生局表示，許多民眾常誤認電子煙可幫助戒菸，其實電子煙甚至比傳統紙煙還毒，且具爆炸危險性，由於中央現行菸害防制法對電子煙還未有明文規定，市府召開跨局處及專家討論會議，研擬「嘉義市電子煙危害防制自治條例」草案，全文共14條。
制定重點包括禁止未滿18歲兒童及少年吸食或持有電子煙，違反者將施以電子煙防制宣導教育，否則處新台幣2千到1萬元罰鍰，盼守護兒童及青少年健康。
草案條文中也禁止供應電子煙或與電子煙相關器物給未滿18歲者，違反者處新台幣1萬至10萬元罰鍰，以及禁止於禁煙場所吸食電子煙，違反者處新台幣2千元至1萬元罰鍰等，如對自治條例草案有陳述意見者，可於公告日7日內以書面建議送衛生局。
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